मिशन शक्ति: कुशीनगर की बेटियों ने संभाली बड़ी कुर्सी, छोटी उम्र में दिखाया नेतृत्व कौशल

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता व नेतृत्व कौशल विकसित के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान के तहत की गई पहल के तहत छोटी उम्र में बेटियों को बड़ी कुर्सी की एक दिन की जिम्मेदारी दी गई तो उनके निर्णय लेने की क्षमता व प्रशासनिक दायित्व निर्वहन का कौशल दिखा। मंगलवार को एबीएसए, प्रधानाध्यापक बनाया गया तो छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी को निर्वहन भी उन्होंने बखूबी किया। इससे उनके अंदर छिपी प्रतिभा दिखी तो उनका मनोबल भी बढ़ा।

सातवीं की छात्रा सुनैना बनी एक दिन की प्रधानाध्यापक

उच्च प्राथमिक विद्यालय मदनपुर सुकरौली में मंगलवार को कक्षा सातवीं की छात्रा सुनैना को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक का दायित्व सौंपा गया। पद संभालने के बाद सुनैना ने पूरे उत्साह, आत्मविश्वास और गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया।

प्रधानाध्यापक अभीप्सित यादव ने कहा कि विभाग की यह पहल बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षक विनय सिंह, दीवान सिंह आदि मौजूद रहे। एबीएसए बनीं प्रीति, परखी स्कूलों की व्यवस्था

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कसया की कक्षा छठवीं की छात्रा प्रीति गोंड एक दिन की एबीएसए बनीं तो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा और सरकारी सुविधाओं की पड़ताल भी की। बीईओ अशोक यादव ने जिम्मेदारी सौंपी। सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक पदभार पर रहीं।