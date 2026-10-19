मथुरा पुलिस की मुठभेड़ में दो शातिर चोर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, मथुरा। रिफाइनरी पुलिस और एंटी रिवार्डेड टीम की संयुक्त कार्रवाई में रविवार देर रात एक बजे मुठभेड़ के दौरान अंतरजनपदीय गिरोह के दो शातिरों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में दोनों के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

सीओ रिफाइनरी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया गिरफ्तार आरोपितों की पहचान लालू उर्फ साहिल और सुधीर कुमार निवासी ग्राम खितौरा थाना बकेवर जनपद इटावा के रूप में हुई है।

दोनों शातिर फरार चल रहे थे थाना रिफाइनरी क्षेत्र के कृष्णा वाटिका में 10 अक्टूबर की रात एक घर में चोरी हुई थी। इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मुकदमे में दोनों शातिर फरार चल रहे थे। रविवार रात एक बजे मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपित दुबारा वारदात करने की फिराक में उसी कार से क्षेत्र में आ रहे हैं।