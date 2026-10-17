हाथरस में एक दिन की SO बनीं मोनिका व रागिनी: फरियादियों की सुनीं शिकायतें, साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके सीखे

संवाद सहयोगी, हाथरस। मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत हाथरस पुलिस ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और पहल की। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में साइबर क्राइम थाने में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की दो छात्राओं मोनिका और रागिनी को एक दिवसीय थानाध्यक्ष बनाया गया। एक दिवसीय थाना प्रभारी के रूप में दोनों छात्राओं ने पीड़ितों की शिकायतें सुनीं।

इस दौरान पुलिस ने उन्हें साइबर अपराध की शिकायत मिलने पर जांच प्रक्रिया, बैंक व एजेंसियों से समन्वय, डिजिटल साक्ष्यों के महत्व और ठगी की रकम रोकने की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया। ठगी की रकम रोकने की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया कार्यक्रम में बालिकाओं को साइबर अपराध से बचाव के उपाय भी बताए गए। पुलिस ने समझाया कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी, पिन, पासवर्ड किसी से साझा न करें, फर्जी फाइल और संदिग्ध ऐप डाउनलोड न करें। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली ठगी से सतर्क रहने और ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 और वेबसाइट cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया। इस दौरान साइबर थाने को बड़ी सफलता मिली।