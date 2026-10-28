बांकेबिहारी मंदिर में अव्यवस्था चरम पर, सुरक्षागार्डों ने जूतों के पास रख दीं भक्तों की अर्पित फूलमालाएं

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ छलावा थम नहीं रहा। कभी सुरक्षागार्डों द्वारा श्रद्धालुओं से अभद्र व्यवहार की घटनाएं सामने आती हैं तो कभी श्रद्धालुओं के भोग प्रसाद अर्पित करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया जाता है। नई व्यवस्था के तहत भंडारियों की संख्या तय करने के बाद श्रद्धालुओं की फूलमाला व प्रसाद अर्पित करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसे में मंदिर में तैनात सुरक्षागार्ड श्रद्धालुओं से माला लेकर रेलिंग के समीप रख रहे हैं, जबकि इसी रेलिंग के पास जहां माला रखी हैं, पहले से ही जूते चप्पल रखे हैं। सेवायतों ने इस घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर दिया। ऐसे में भक्तों की आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ को देख सेवायतों और भक्तों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। भंडारी की कमी के चलते हो रही अव्यवस्था पर सेवायतों ने जताई आपत्ति ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में हावी हो रहीं अव्यवस्थाओं के बीच मंगलवार की शाम इंटरनेट प्लेटफार्म पर एक वीडियो प्रसारित हुआ। जिसमें सुरक्षागार्ड मंदिर के प्रवेशद्वार पर ही श्रद्धालुओं की माला लेकर रेलिंग के समीप रख रहे हैं। लेकिन, सुरक्षागार्ड इतना भी ध्यान नहीं दे रहे कि जिस स्थान पर वे भक्तों द्वारा बड़े ही भाव से ठाकुरजी को अर्पित करने के लिए लाई गई फूलमाला को रख रहे हैं, उन्हें ठाकुरजी तक तो पहुंचाना दूर की बात है।