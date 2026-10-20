बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के नए नियम, फूलमाला और प्रसाद उछालने पर रोक

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी के दरबार में श्रद्धा के फूल अर्पित करने की परंपरा अब नए अनुशासन के दायरे में होगी। मंदिर में दर्शन के दौरान ठाकुरजी की ओर फूलमाला, मिठाई, पेड़ा और अन्य प्रसाद उछालकर चढ़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मंदिर की उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने सोमवार को जगमोहन के ऊपर सूचना बोर्ड लगाकर श्रद्धालुओं को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए। प्रबंधन से नियम का उल्लंघन करने वाले श्रद्धालुओं को तत्काल रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मंदिर प्रबंधन से कहा, ऐसा करने वालों को सख्ती से रोकें ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अधिक भीड़ के कारण कई श्रद्धालु फूलमाला और प्रसाद ठाकुरजी की ओर उछालकर अर्पित करते रहे हैं। इस दौरान मालाएं और प्रसाद नीचे गिर जाते हैं। इनमें तुलसी की मालाएं भी शामिल होती हैं, जिन्हें श्रद्धालु विशेष श्रद्धाभाव से अर्पित करते हैं। ठाकुरजी को अर्पित की जाने वाली सामग्री का पैरों में गिरना धार्मिक भावनाओं के लिहाज से भी उचित नहीं माना जा रहा था।