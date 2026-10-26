बांकेबिहारी मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव, अब VIP भक्त करेंगे अलग गेट से एंट्री

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा व सहूलियत की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटी उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने अब नए निर्णय के अनुसार वीआइपी भक्तों का मंदिर में प्रवेशद्वार बदल दिया है। अब तक वीआइपी भक्तों को मंदिर में प्रवेश गेट संख्या दाे से मिलता था, लेकिन, अब गेट संख्या चार से वीआइपी श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये व्यवस्था शरद पूर्णिमा से शुरू कर दी है।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में लगतार वृद्धि हो रही है। अब कार्तिक के पूरे महीने हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन ठाकुरजी के दर्शन करने मंदिर पहुंचेंगे। ऐसे में वीआईपी भक्तों को अब तक गेट संख्या दो से ही मंदिर में प्रवेश दिलवाया जा रहा था। गेट संख्या दो से वीआईपी भक्तों को दर्शन करवाने के लिए एक रेलिंग को खाली करवाना पड़ता था तो श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता था।

श्रद्धालुओं की सुविधा बेहतर बनाने के उद्देश्य से समिति ने अब मंदिर आने वाले वीआइपी श्रद्धालुओं के लिए गेट संख्या चार से प्रवेश करवाने की व्यवस्था तय कर दी है। अब वीआईपी प्रोटोकाल वाले श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए गेट संख्या चार से प्रवेश कर सीधे वीआईपी कटहरा में पहुंचेंगे। यहां से दर्शन करने के बाद वे गेट संख्या एक से बाहर निकलेंगे।