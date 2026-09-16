ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में चांदी के रथ पर विवाद गहराया, नोटिस मिलने से रोष; कानूनी राय ले रहे सेवायत

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में परंपरा रही है कि श्रद्धालु जब दर्शन करने मंदिर में आते हैं और मंदिर की गोलक और कार्यालय में तो चढ़ावा और आभूषण अर्पित करते हैं तो वह मंदिर ट्रस्ट के खाते में जमा होता है।

गर्भगृह में ठाकुरजी की सेवा में अर्पित की जाने वाली भेंट और सोने-चांदी के आभूषण, पोशाक पर सेवायतों का ही अधिकार रहा है। यह व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट के गठन के साथ से ही चली आ रही है। यही कारण है कि लगभग आठ वर्ष पहले जगन्नाथ रथयात्रा पर ठाकुरजी के फूलबंगला की झांकी में सजाने के लिए किसी श्रद्धालु ने सेवायत को चांदी का रथ भेंट किया।

सेवायत का कहना है ये रथ यजमान ने उनके निजी ट्रस्ट को दिया। मंदिर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति श्रद्धालु द्वारा दी गई चांदी के रथ की भेंट की जांच कर रही है कि वास्तव में ये रथ मंदिर के नाम दिया गया अथवा सेवायत के निजी ट्रस्ट के नाम।

समिति द्वारा गठित जांच समिति ने सेवायत को नोटिस जारी कर जांच में सहयोग मांगा है। लेकिन, सेवायत इससे संतुष्ट नहीं हैं, वे इसे अपने अधिकारों का हनन मान रहे हैं और समिति की जांच समिति द्वारा दिए नोटिस का जवाब देने को कानूनी राय ले रहे हैं।