Mathura News: 'सरकार बनने दो CM कोटे से IAS बनवा दूंगा... सपा नेता राजन रिजवी ने भेजी बैंककर्मी को अश्लील चैट

जागरण संवाददाता, मथुरा। एक महिला बैंककर्मी को अश्लील चैट भेजने और सरकार बनने पर आईएएस बनवाने का झांसा देने के आरोप में सपा अल्पसंख्यक सभा से के प्रदेश महासचिव राजन रिजवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महिला के प्रार्थना-पत्र पर कोतवाली पुलिस ने नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने सभा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शकील नदवी ने राजन रिजवी को पद से हटा दिया है।

स्टेट बैंक चौराहा स्थित एक बैंक में कार्यरत महिला का आरोप है कि राजन रिजवी ग्राहक बनकर बैंक आता था और काफी समय से उनके आसपास रहने व उन्हें असहज करने का प्रयास कर रहा था। महिला का आरोप है कि राजन रिजवी ने किसी माध्यम से उसका निजी मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और उससे संपर्क करना शुरू किया। विरोध करने पर पर सीडीआर निकलवाने की धमकी देकर मानसिक दबाव बनाया गया। बैंककर्मी ने लगाए थे सपा नेता पर गंभीर आरोप महिला ने आरोप लगाया कि उनकी और उसके वाहन की तस्वीरें ली गईं। रात में पारिवारिक आवास के आसपास संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने की सूचनाएं मिलीं। परिवार की गतिविधियों की जानकारी सुरक्षाकर्मियों और रसोइए से जुटाने का भी आरोप लगाया गया है। महिला के पति वन विभाग में कार्यरत हैं।