करोड़ों की टैक्स चोरी पर फल विक्रेता के घर पहुंची क्राइम ब्रांच, अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए अधिकारी

संवाद सूत्र, खैरगढ़ (फिरोजाबाद)। फरीदाबाद में बैठे कुछ लोगों ने फर्जी फर्में बनाकर करोड़ों रुपये की कर चोरी ली। एक फर्म कस्बा में रहने वाले फल विक्रेता के नाम पर भी बना ली। उसके माध्यम से कागजों लेनदेन दिखाते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) प्राप्त कर लिया।

दो दिन पूर्व क्राइम ब्रांच कानपुर की टीम फर्म मालिक को खोजते हुए आई फल विक्रेता के घर पहुंची तो कच्चा मकान देखकर हैरान रह गई। इस घटना से फल विक्रेता के परिवार में खलबली मची हुई है। कानपुर क्राइम ब्रांच की ओर से कस्बे में रहने वाले दिनेश कुमार को एक नोटिस अगस्त में जारी किया गया था, जो उन्हें नहीं मिला।

कच्चे मकान देख हैरान रह गए कानपुर से आए अधिकारी रविवार को कानपुर क्राइम ब्रांच से एक टीम उनके घर नोटिस लेकर पहुंची। जिसमें उनके नाम फरीदाबाद में मोहना रोड पर फर्स्ट ग्रीन एंटरप्राइजेज नाम से फर्म पंजीकृत दिखाई है। कानपुर नगर के राज्य कर अधिकारी रमेश चंद्र की ओर से थाना कल्याणपुर में 14 जून को केटी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर कार्तिक सिंह तोमर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।