बकरी चोरों का आतंक: एक रात में 30 बकरियां चोरी, सर्दी बढ़ने के साथ ही मथुरा में चोरी की वारदातें तेज

जागरण संवाददाता, मथुरा। सर्दी बढ़ने के साथ ही जिले में बकरी चोरी की वारदातें बढ़नी शुरू हो गई हैं। नौहझील और गोवर्धन थाना क्षेत्रों में अलग-अलग घटनाओं में चोर एक ही रात में 30 बकरियां चोरी कर ले गए। नौहझील के भूरगढ़ी गांव में दो पशुपालकों की 25 बकरियां चोरी हुईं, जबकि गोवर्धन के जमुनावता गांव में पांच बकरियां चोरी होने की सूचना मिली। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई।

चोरों का सुराग लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं सर्दी के मौसम को देखते हुए एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नौहझील के दो पशुपालकों को बनाया निशाना नौहझील के भूरगढ़ी गांव में सोमवार देर रात चोरों ने दो पशुपालकों के घेर में बंधी बकरियों को निशाना बनाया। मंगलवार सुबह इसकी जानकारी होने पर पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी। धीरी सिंह की 18 और सुमित की सात बकरियां चोरी हुई हैं। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए चोरों की पहचान करने में जुटी है।

गोवर्धन में भी वारदात वहीं गोवर्धन क्षेत्र की जमुनावता गांव स्थित वाल्मीकि बस्ती में भी सोमवार देर रात बकरी चोरी की घटना सामने आई। राहुल ने ने बताया चोरी उनकी पांच बकरियां चोरी कर ले गया है। इनमें दो बकरे, एक बकरी और दो बच्चे शामिल हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।