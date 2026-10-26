यूपी के आलू किसानों को बड़ी राहत, बीज पर मिलेगी ₹1000 प्रति क्विंटल सब्सिडी

जागरण संवाददाता, एटा। जिले में आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों की लागत कम करने और आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग को 349 कुंतल आलू का बीज उपलब्ध कराया गया है। विभाग की ओर से किसानों की पसंद और जरूरत के अनुसार छह प्रजातियों के बीज मंगाए गए हैं। इन पर किसानों को प्रति कुंतल एक हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इससे किसानों को बीज खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी।

जिले में बड़े स्तर पर आलू की खेती की जाती है। ऐसे में बीज की लागत किसानों के लिए महत्वपूर्ण होती है। सरकार की अनुदान योजना से किसानों को बेहतर प्रजातियों का बीज कम कीमत पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

उद्यान विभाग को उपलब्ध कराए गए बीज में खुफरी बहार, सूर्या, चिप्सोना, मोहन, ख्याति और संगम प्रजातियां शामिल हैं। किसान अपनी जरूरत और खेती के उद्देश्य के अनुसार इन प्रजातियों का चयन कर सकेंगे। छह प्रजातियों के बीज उपलब्ध जिला उद्यान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक सुनील यादव ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पात्र किसानों को उपलब्धता के अनुसार बीज दिया जाएगा। प्रति कुंतल एक हजार रुपये का अनुदान मिलने से किसानों की लागत में कमी आएगी। इससे आलू की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।