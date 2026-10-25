चिप्स बनाने वाले लेडी रोसेटा आलू की खेती करेंगे रोहतास के किसान, सरकार दे रही 75% सब्सिडी

राम अवतार चौधरी, डेहरी आन-सोन (रोहतास)। जिले में चिप्स और वेफर्स निर्माण के लिए उपयुक्त लेडी रोसेटा आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोचस प्रखंड के कुछिला पंचायत के किसानों ने 25 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती के लिए आवेदन किया है। इसके लिए वहां 25 एकड़ का कलस्टर बनाकर दो किस्तों में किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

उद्यान विभाग के अनुसार इस योजना के तहत चयनित किसानों को टिश्यू कल्चर से संवर्धित आधार बीज और निर्धारित लागत के अनुसार किसानों को अधिकतम 75 प्रतिशत तक अनुदान दो किस्तों में उपलब्ध कराने का प्रविधान है। इस योजना में रैयत और गैर-रैयत दोनों श्रेणियों के निबंधित किसान निर्धारित शर्तों के अनुसार लाभ ले सकेंगे। प्रति किसान न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम पांच एकड़ तक की खेती के लिए अनुदान देय होगा। चिप्स और वेफर्स उद्योग के लिए खास किस्म लेडी रोसेटा आलू की ऐसी किस्म है जिसका उपयोग मुख्य रूप से चिप्स और वेफर्स बनाने में किया जाता है। इसकी फसल सामान्यतः 70 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है।