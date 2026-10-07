प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी की आत्महत्या: 4 CCTV फुटेज आए सामने, हर बार अकेले छत पर दिखे

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। संत प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की 25 सितंबर को आत्महत्या के मामले में गुरुकृपा कुंज अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज एक-एक कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। अब तक चार अलग-अलग फुटेज सामने आ चुके हैं। इनमें रसिक दुलारी शरण को अपने फ्लैट से निकलकर छत की ओर जाते, छत पर तड़पते और अंत में मुड़ेर की ओर दौड़कर छलांग लगाते देखा जा सकता है।

खास बात यह है कि सामने आए फुटेज में फ्लैट से छत तक उनके साथ कोई दूसरा साधक दिखाई नहीं देता। हालांकि, छलांग लगाने के बाद एक साधक छत पर उनकी ओर दौड़ता नजर आया है। फाइल फोटो। 27 सितंबर : जमीन पर गिरते दिखे रसिक दुलारी शरण की मृत्यु के तीसरे दिन 27 सितंबर को पहला सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसमें वह गुरुकृपा कुंज की चौथी मंजिल से नीचे गिरते दिखाई दिए। इसी दौरान समीप से एक साधक साइकिल से गुजरता नजर आया। इस फुटेज के सामने आने के बाद घटना को लेकर इंटरनेट मीडिया पर चर्चाएं और तेज हो गईं।

29 सितंबर : छत पर तड़पे, फिर लगाई छलांग 29 सितंबर को दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें रसिक दुलारी शरण छत पर तड़पते हुए दिखाई दिए। कुछ देर वह छत पर लेटते हैं और फिर उठकर रेलिंग की ओर दौड़ते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वह छत से छलांग लगा देते हैं। छलांग लगाने के तुरंत बाद एक अन्य साधक उसी दिशा में दौड़ता हुआ दिखाई देता है।