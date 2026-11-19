नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा-वृंदावन में अपनी जमीन पर अवैध रूप से 454 पेड़ कटवाने के मामले में अवमानना की कार्रवाई का सामना कर रहे एक कारोबारी को गुरुवार को पांच संस्थानों को 50 लाख रुपये का दान देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह मामला बंद करने के लिए विधवाओं, निराश्रित और बीमार लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त पांच संस्थानों को यह दान देने का निर्देश दिया है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कारोबारी शंकर अग्रवाल उर्फ शिव शंकर अग्रवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों पर गौर किया। रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल पहले ही काफी सजा भुगत चुके हैं।