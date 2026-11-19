राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था, साफ-सफाई और छात्राओं की माहवारी स्वच्छता से जुड़ी सुविधाओं की अब औचक जांच होगी। प्रदेशभर के 75 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए), शिक्षकों की टीमें बनाकर हर महीने 100-100 विद्यालयों का निरीक्षण कराएंगे। निरीक्षण में कमियां मिलने पर सुधार कराया जाएगा। इसकी रिपोर्ट हर महीने शिक्षा निदेशक (बेसिक) और महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजनी होगी।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बीएसए को ये निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के डा. जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में यह व्यवस्था की गई है। निरीक्षण में बालक-बालिकाओं के लिए अलग और चालू शौचालय, पर्याप्त पानी, साबुन, हाथ धोने की सुविधा, दरवाजों पर कुंडी और खिड़कियों की उपलब्धता देखी जाएगी।