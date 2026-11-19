राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में बच्चे कितना सीख रहे हैं, शिक्षक नियमित आ रहे हैं या नहीं और सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है या नहीं, अब इस सबका हिसाब लिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने जिलों में पढ़ाई की गुणवत्ता से लेकर मिड-डे मील, पुस्तकालय, खेल सामग्री और स्मार्ट क्लास के इस्तेमाल तक की प्रगति 26 बिंदुओं पर परखी है। कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सुधार की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

गुरुवार को अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बैठक कर समग्र शिक्षा, पीएम श्री और पीएम पोषण सहित विभाग की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों के सीखने का स्तर, निपुण लक्ष्य और निपुण तालिका के इस्तेमाल, यू-डायस के आंकड़े अपडेट करने, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और बाल वाटिका की जानकारी ली।