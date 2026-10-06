वृंदावन: संत प्रेमानंद के आश्रम में लापता बेटों की तलाश, मेरठ के बाद अब बिहार से आया परिवार

संवाद सहयोगी, वृंदावन। संत प्रेमानंद के साधक रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की आत्महत्या को लेकर लगातार वह स्वजन श्रीराधा केलिकुंज आश्रम पहुंच रहे हैं, जिनके बच्चे संत प्रेमानंद के प्रवचन से प्रभावित थे। हाथरस, कासगंज और मेरठ के स्वजन के बाद मंगलवार को बिहार के गोपालगंज का एक परिवार भी बेटे की खोज में यहां पहुंचा। आश्रम प्रबंधन से कहा कि उनका बेटा यही है, उसे वापस दिया जाए।

श्रीराधा केलिकुंज पर सोमवार को मेरठ के परतापुर निवासी नेत्रपाल अपने बेटे 20 वर्षीय प्रिंस की खोज को पहुंचे और फोटो लेकर प्रदर्शन किया। मंगलवार को फिर नेत्रपाल बेटे की खोज के लिए फिर आश्रम के बाहर धरना देने परिवार पहुंचा तो विरोध देख पुलिस उन्हें रमणरेती पुलिस चौकी लेकर पहुंची। उनके बेटे को जल्द खोजने का भरोसा दिया।

इसी दौरान बिहार के गोपालगंज जिले के थाना भोर स्थित कल्याणपुर कुंभी टोला निवासी विनोद यादव अपने 18 वर्षीय पुत्र अभिनंदन यादव को खोजने परिवार के साथ श्रीराधाकेलि कुंज पहुंचे। विनोद यादव का कहना है वे परिवार के साथ 25 जुलाई को वृंदावन दर्शन करने आए, संत प्रेमानंद के दर्शन किए।

इसके बाद बेटा गायब हो गया और अब तक नहीं मिला। इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कोतवाली पुलिस ने अभिनंदन यादव की गुमशुदगी के पोस्टर मंगलवार को जारी कर खोज शुरू कर दी है। साध्वी इंदुलेखा ने दी तहरीर साध्वी इंदु लेखा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि तीन अक्टूबर को वह श्रीराधा केलिकुंज पर जब वह मीडिया से बात कर रही थीं तो अज्ञात लोगों ने उनके साथ अभद्रता की। इसका वीडियो इंटरनेट प्लेटफार्म पर प्रसारित कर दिया।