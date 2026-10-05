केलिकुंज से अपार्टमेंट तक खंगाले सुराग, हर एंगल पर जांच; फिर भी रसिक दुलारी की मौत का रहस्य बरकरार

जागरण संवाददाता, मथुरा। संत प्रेमानंद के शिष्य दीपक उर्फ रसिक दुलारी शरण की मृत्यु के मामले में पुलिस की जांच 11 दिन बाद भी किसी निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। चार पुलिस टीमों ने आश्रम के 60 से अधिक साधकों से पूछताछ की, जबकि मृतक की मां, भाई, बहन और जीजा समेत छह स्वजन के बयान भी दर्ज किए गए।

अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ मृतक के रक्त के नमूने और मोबाइल को जांच को भेजा गया। पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह है कि छत से कूदकर जान देने के पहले शिष्य ने अपना गुप्तांग क्यों काटा। अब मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट से जांच को अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश जबलपुर के नर्मदा बस्ती फरहदुली निवासी दीपक लोढ़ा दो वर्ष पहले वृंदावन आए और यहां संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेकर अपना नाम बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया था। 25 सितंबर सुबह साढ़े 10 बजे उन्होंने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इससे पूर्व उन्होंने कमरे में ग्राइंडर से अपना गुप्तांग काटा।