संत प्रेमानंद के शिष्य गर्बीली शरण पर आश्रम का संदेश: अफवाहें निराधार, कर रहे हैं निष्ठापूर्वक कार्य

संवाद सहयोगी, वृंदावन। रसिक दुलारी शरण की आत्महत्या के बाद श्रीराधा केलिकुंज और संत प्रेमानंद के शिष्यों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं इंटरनेट प्लेटफार्म पर प्रसारित हो रही थीं। आश्रम प्रबंधन ने शुक्रवार को संदेश प्रसारित कर कहा कि कुछ दिनों से आश्रम के समर्पित ट्रस्टी गर्बीली शरण को लेकर कई तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बातें व अफवाह फैलाई जा रही हैं। यह सब बातें निराधार और कल्पना मात्र हैं।

गर्बीली शरण संत प्रेमानंद की आज्ञा व निर्देशन में आश्रम की निष्ठापूर्वक व्यवस्थाओं में सहयोग दे रहे हैं। उनकी सत्यनिष्ठा और पारदर्शी कार्यशैली से संत प्रेमानंद और शिष्य परिकर पूर्णतः संतुष्ट है और उनके प्रति अटूट विश्वास एवं स्नेह रखते हैं।