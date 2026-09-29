मथुरा में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई: 11 घरों में पकड़ी चोरी, एक दिन में 1.03 करोड़ रुपये जमा

जागरण संवाददाता, मथुरा। बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत 20 उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की जांच की गई। इनमें से 11 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। वहीं डोर-टू डोर संपर्क एवं कॉल कर एक दिन में एक करोड़ तीन लाख रुपये का राजस्व जमा कराया गया। निगम की कार्रवाई से बिजली चोरों में खलबली मची रही। डीवीवीएनएल द्वारा बिलों का भुगतान एवं बिजली चोरी रोकने पर जोर दिया जा रहा है।

26.5 किलोवाट की चोरी पकड़ी सोमवार सुबह बिजली टीमों ने बलदेव क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इसी तरह महोली एवं रहीमपुर क्षेत्र में भी बिजली चेकिंग अभियान चलाया। कुल 20 कनेक्शन चेक किए, जिनमें से 11 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। करीब 26.5 किलोवाट बिजली चोरी हो रही थी। सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब इनके खिलाफ शमनशुल्क लगाया जाएगा।