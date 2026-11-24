जागरण संवाददाता, मथुरा। गोवंश चोरी के मामले में वांछित चल रहे आरोपित को कोसीकलां पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। घायल आरोपित को उपचार के लिए सीएचसी कोसीकलां भेजा गया है।

सीओ छाता भूषण वर्मा ने बताया 12 नवंबर दे रात कोसीकलां कस्बे में अग्रसेन चौक के पास गोवंश चोरी की घटना हुई थी। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपितों की तलाश में पुलिस टीम जुटी थी। मुखबिर से मिली थी सूचना सोमवार रात को मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस और एसओजी टीम ने कोसी-न्यूकामर रोड स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास घेराबंदी की। इसी दौरान आरोपितों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें हुसैन उर्फ रांघड़ निवासी नरयाला थाना पिंगा जनपद नूंह हरियाणा पैर में गोली लगने से घायल हो गया।