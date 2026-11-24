जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। पशुपालक की मृत्यु के बाद वर्ष 2018 में भीड़ ने सिरसागंज थाने का घेराव करके बलवा किया। मामले में पूर्व विधायक समेत अन्य के खिलाफ थाने का घेराव करने और लोगों को भड़काने, सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में अपराध साबित नहीं होने पर सभी को बरी कर दिया है।

सिरसागंज क्षेत्र के गांव सैनावली के कुछ लोगों ने पशुपालक श्यामवीर की पिटाई कर दी थी। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इससे स्वजन और ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया था। गुस्साए लोगों ने सिरसागंज थाने का घेराव करके प्रदर्शन किया था।

आठ वर्ष पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला 20 मई 2018 को तत्कालीन थाना प्रभारी रविंद्र कुमार दुबे ने शंभू नगर शिकोहाबाद निवासी पूर्व विधायक हरिओम यादव व उनके बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप यादव, गौरव यादव निवासी लेबर कॉलोनी शिकोहाबाद, रामनरेश निवासी बाह, आगरा व सुरेश कुमार निवासी जेबड़ा मक्खनपुर व अन्य के खिलाफ खिलाफ बलवा, मारपीट, धमकी और सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।