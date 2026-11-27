जागरण संवाददाता, मथुरा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन गुरुवार को ब्रज के राजा श्री दाऊजी महाराज के दर्शन करने शाम साढ़े सात बजे बलदेव पहुंचीं। उन्होंने मंदिर के गर्भ गृह में श्री दाऊजी महाराज और रेवती मैया के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि के लिए मांगी मनौती।

श्री दाऊजी महाराज सेवा कार्यक्रम आयोजक सेवायत व पूर्व चेयरमैन राजाराम पांडेय के कार्यक्रम में जशोदाबेन शामिल हुईं। उन्होंने और पवन पांडेय ने श्री दाऊजी महाराज एवं रेवती मैया की फरिया ओढ़ाकर उनका स्वागत और सम्मान किया। श्री दाऊजी महाराज का प्रसाद भी भेंट किया गया।