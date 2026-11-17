जागरण संवाददाता, मथुरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर परखम में चल रही भाजपा की दो दिवसीय योजना बैठक मंगलवार को निर्णायक दौर में पहुंचेगी।

बैठक में सुबह 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे। उनके पहुंचने के बाद चुनावी रणनीति और संगठनात्मक तैयारियों से जुड़े प्रमुख विषयों पर मंथन होगा। बैठक दोपहर करीब ढाई बजे तक प्रस्तावित है।



सोमवार को हुई बैठक में प्रदेश में सत्ता की वापसी के लिए राजनीतिक समीकरण, सामाजिक प्रतिनिधित्व, युवाओं को संगठन से जोड़ने, बूथ प्रबंधन और विपक्ष की रणनीति का मुकाबला करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इन विषयों पर तैयार किए गए प्रमुख प्रस्ताव मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे।