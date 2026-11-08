खेत की जुताई में ट्रैक्टर के आगे फन फैलाकर आ आई नागिन, दहशत में भागा ड्राइवर

संवाद सूत्र, सुरीर (मथुरा)। गांव परसोती गढ़ी में एक खेत की जोताई और बोआई का काम चल रहा था, तभी ऐसा वाकया सामने आया जिसे देख चालक के रोंगटे खड़े हो गए। खेत जोत रहे ट्रैक्टर के आगे अचानक एक नागिन आ गई। जिसे देखकर चालक भयभीत हो गया और वह ट्रैक्टर रोक कर गांव की और भाग खड़ा हुआ। जानकारी मिलने पर तमाम ग्रामीण नागिन को देखने के लिए पहुंच गए, लेकिन तब तक नागिन गायब हो गई।

सुरीर के समीप गांव परसोती गढ़ी में तेजा ठाकुर अपने बाकी पर लिए खेत में भाड़े के ट्रैक्टर से जोताई और बोआई करवा रहे थे। गांव का चालक भीका शुक्रवार को ट्रैक्टर से खेत जोत-बो रहा था, तभी अचानक फन फैलाए एक नागिन ट्रैक्टर के सामने आ गई।