काम आई सांसद हेमा मालिनी की पहल: मथुरा के परखम में बनेगा ओवरब्रिज, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा-अछनेरा रेलवे लाइन के परखम स्थित जमालपुर गांव में सड़क ओवरब्रिज के निर्माण की अनुमति मिल गई है। ओवरब्रिज के निर्माण से सड़क यातायात बेहतर होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैभव ने पत्र लिखकर सांसद हेमा मालिनी को भी यह जानकारी दी है।

मथुरा-अछेनरा लाइन पर ट्रेनों का संचालन बढ़ रह है। यात्री गाड़ी के साथ मालगाड़ी का भी आवागमन होता है। बार-बार रेलवे फाटक बंद होने से सड़क यातायात बाधित होता है। लोगों को परेशानी होती है। इस मार्ग पर अभी और ट्रेन बढ़नी हैं। इसके लिए सांसद हेमा मालिनी ने सड़क ओवरब्रिज के निर्माण की पहल की थी।

सांसद हेमा मालिनी ने सड़क ओवर ब्रिज के निर्माण की थी पहल ओवरब्रिज पर करीब 30 करोड़ की लागत आती है, इस पर 60 प्रतिशत धनराशि प्रदेश सरकार और 40 प्रतिशत धनराशि रेलवे व्यय करता है। ओवरब्रिज के निर्माण के लिए रेलवे ने हरी झंडी दे दी है।

सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा ने बताया कि परखम स्थित जमालपुर गांव में सड़क ओवरब्रिज का निर्माण होगा। पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि कार्य स्वीकृत हो चुका है। जल्द टेंडर प्रक्रिया कराई जाएगी। इसके बाद कार्य शुरू करा दिया जाएगा।