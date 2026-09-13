थल सेना में लेफ्टिनेंट बने मथुरा के रोहित चौधरी, जालंधर में पहली पोस्टिंग; पिता हैं एयरफोर्स से रिटायर

जागरण संवाददाता, मथुरा। जिले के रोहित चौधरी का भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन हुआ है। चेन्नई स्थित आफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से प्रशिक्षण पूर्ण कर पासआउट होने पर स्वजन व शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त किया। उनकी पहली पोस्टिंग जालंधर में होगी।

रोहित के पिता है वायुसेना से रिटायर रोहित ने कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की शिक्षा अजमेर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से प्राप्त की और बैचलर आफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उनके पिता अजीत चौधरी भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त हैं, जबकि माता कृष्णा चौधरी परास्नातक हैं। रोहित के मामा पार्षद राजीव कुमार सहित स्वजन व शुभचिंतकों ने उन्हें चयन पर बधाई दी हैं।