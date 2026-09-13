ताजमहल में पर्यटकों ने चप्पल उतारकर जोड़े हाथ, 'बम बम बोले' के नारों से गूंजा परिसर

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: ताजमहल में पर्यटकों के चप्पल उतारकर हाथ जोड़ने और ‘बम-बम भोले’ का उद्घोष करने के पांच वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुए। इन वीडियो में पर्यटक रायल गेट से प्रवेश करते समय झुककर चौखट को मंदिरों की तरह छूते और हाथ जोड़कर ‘बम-बम भोले’ का उद्घोष करते नजर आ रहे हैं।

14 सेकेंड के पांच वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुए इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहे वीडियो में कुछ पर्यटक रायल गेट की चौखट के सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वे हाथ जोड़कर धार्मिक उद्घोष करते नजर आते हैं। कुछ पर्यटकों ने प्रवेश के दौरान अपनी चप्पल भी उतार दीं। ताजमहल के शिव मंदिर तेजोमहालय होने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इससे इन्कार करता रहा है।

पर्यटकों को सम्मानित करने की घोषणा की अखिल भारत हिंदू महासभा ने वीडियो में दिखाई दे रहे पर्यटकों को सम्मानित करने की घोषणा की है। महासभा लंबे समय से ताजमहल को शिव मंदिर ‘तेजोमहालय’ मानने का दावा करती रही है।