5 लाख का लोन और सब्सिडी भी: इन युवाओं ने नहीं खटखटाया नौकरी का गेट, CM युवा उद्यमी योजना से खड़ा किया अपना रोजगार

जागरण संवाददाता, मथुरा। रोजगार की राह किसी दफ्तर के दरवाजे से ही नहीं निकलती। कभी वह कुम्हार के चाक पर घूमती मिट्टी में आकार लेती है। कभी औजारों की खनक में ढलती है। कभी कंप्यूटर की रोशनी में निखरती है। मथुरा के ढाई हजार से अधिक युवाओं ने इसी राह को पहचाना। नौकरी के इंतजार में बैठने के बजाय अपने हुनर को काम में बदला। उस काम को रोजगार में। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान से मिले आर्थिक सहारे ने उनके सपनों को आकार दिया।

आज किसी के कारोबार में दो हाथ जुड़े हैं तो किसी के साथ 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। जिन हाथों को कभी नौकरी चाहिए थी, वही हाथ अब दूसरे हाथों के लिए काम रच रहे हैं। तीन वर्ष में ढाई हजार युवाओं ने खड़ा किया स्वयं का रोजगार वर्ष 2024 से 26 के बीच जिले में ढाई हजार युवाओं ने सीएम युवा उद्यमी विकास योजना में अपना रोजगार खड़ा किया है। यमुनापार में कुल्हड़ इकाई चला रहे सतीश कुमार स्नातक करने के बाद नौकरी के लिए इधर-उधर भटके। फिर खुद का कारोबार शुरू करने की सोची। शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए चाय, लस्सी के लिए कुल्हड़ की आवश्यकता समझ आई। इकाई शुरू कर दी। आज 20 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं।

सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान से मिला सहयोग, हुआ तैयार रवींद्र कुमार ने बताया कि 12वीं के बाद पढ़ाई छूटी और 40 प्रतिशत शरीर में विकलांगता के कारण ज्यादा भगदौड़ नहीं हो पा रही थी। बक्सा बनाने का कार्य देखा था इसलिए लोन लेकर बलदेव में सादाबाद रोड पर काम शुरू कर दिया। दो कारीगरों की मदद से काम चल रहा है। सहालग में खूब बेहतर काम हो जाता है।