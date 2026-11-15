मोटे अनाज की खेती या मिलेट्स रेसिपी सीखें, 18 को मथुरा में लगा रहा है किसान मेला

जागरण संवाददाता, मथुरा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने और किसानों को उसकी खेती की आधुनिक जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत मिलेट्स रेसिपी एवं किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। मेला 18 नवंबर को सुबह 11 बजे उप कृषि निदेशक, मथुरा कार्यालय प्रांगण में आयोजित होगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत उप कृषि निदेशक कार्यालय परिसर में लगेगा मेला उप कृषि निदेशक आवेश कुमार सिंह ने बताया, मेले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मिलेट्स (मोटा अनाज) की खेती की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। किसानों को बाजरा, ज्वार, रागी, सांवा, कोदो और कुटकी जैसे मोटे अनाजों की उन्नत किस्म, बोआई के समय, खाद-उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई और रोग नियंत्रण के बारे में बताया जाएगा। वैज्ञानिक यह भी बताएंगे कि कम पानी और कम लागत में मोटा अनाज कैसे अधिक उत्पादन किया जा सकता है।