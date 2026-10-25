कौन हैं मीरा राठौर? बोलीं- मुस्कान-रवीता जैसी कातिल को फांसी देने के लिए जल्लाद भी बनने को तैयार

जागरण संवाददाता, मथुरा। जिलाधिकारी कार्यालय में शनिवार को उस समय अनोखा नजारा देखने को मिला, जब आगरा की अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर काली साड़ी पहनकर और हाथों में फांसी का फंदा लेकर पहुंचीं। उनके साथ संगठन के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा।

मीरा राठौर ने मांग रखी कि मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान और पति को सांप से डसवाकर मारने के मामले में दोषी साबित होने वाली अन्य महिलाओं को फांसी देने के लिए उन्हें खुद जल्लाद की भूमिका निभाने का अवसर दिया जाए।

मीरा राठौर ने कहा कि पति की हत्या जैसी जघन्य वारदातें समाज को झकझोर रही हैं और इससे महिलाओं की छवि पर भी गहरा असर पड़ता है। मीरा की अजब मांग मीरा ने स्पष्ट किया कि एक महिला होने के नाते वह ऐसे गंभीर अपराधों में संलिप्त महिला दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाथों में फांसी का फंदा थामे पहुंचीं मीरा राठौर की इस अजीबोगरीब मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में खासी चर्चा रही।