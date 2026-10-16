नीला ड्रम हत्याकांड: बड़ी बेटी से मिलना चाहती है मुस्कान, जेल प्रशासन की अनुमति के बाद कराई जाएगी मुलाकात

जागरण संवाददाता, मेरठ। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत में बेटी मुस्कान रस्तोगी से नाता तोड़ने का पत्र भेजने वाले प्रमोद रस्तागी और उनकी पत्नी कविता रस्तोगी ने कहा कि दामाद सौरभ राजपूत की हत्या के गम के कारण उन्होंने मुस्कान की पैरवी नहीं की।

हत्या के बाद पहली बार दंपती ने आरोप लगाया कि साहिल शुक्ला ने मुस्कान को नशे का आदी बनाकर सौरभ की हत्या में इस्तेमाल किया। उनके मुताबिक, साहिल झांसे में लेकर मुस्कान से सौरभ की कमाई के रुपये खर्च कराता और उसी रकम से कालेज की फीस भरता था।

परिवार ने साहिल को पहले ही नानी के पास छोड़ दिया था। दंपती का आरोप है कि साहिल ने मुस्कान को पहले नशे का आदी बनाया, फिर उससे रुपये लेकर अपना खर्च चलाया और बाद में उसे सौरभ की हत्या के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उनके पास मुस्कान के मामले में हाईकोर्ट में अपील करने के लिए पर्याप्त रकम नहीं है।

मुस्कान रस्तोगी के पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा कि जेल से खबरें आ रही है कि मुस्कान खाना तक नहीं खा रही है। बेटी से भी मिलना चाहती है। जेल से फरमान आने के बाद मुस्कान को उसकी बेटी से मिला दिया जाएगा। मुस्कान को साहिल ने ही इस फांसी के फंदे के करीब लाकर खड़ा कर दिया।

मुस्कान नशे में आकर ही साहिल के बहकाने पर उक्त कदम उठाती थी। मुस्कान से शिकायत है कि एक बेटी की मां होने के बाद भी अपना अच्छा बूरा समझ नहीं पाई और साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर डाली। सौरभ की हत्या गम अभी है। सौरभ हमेशा हमारा सम्मान करता था।