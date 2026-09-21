एक छत के नीचे होटल-शॉपिंग: लैंड यूज का प्रस्ताव भेजा, राजस्थान बॉर्डर पर बनेगा मथुरा का मल्टीपरपज हॉल

जागरण संवाददाता, मथुरा। राजस्थान सीमा पर गोवर्धन के गांव गांठौली के समीप बनने वाले बहुउद्देश्यीय केंद्र को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने परियोजना के लिए भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।



दो वर्ष पहले इस बहुउद्देश्यीय केंद्र की परियोजना स्वीकृत की गई थी। दरअसल प्रयास था कि जिले की अंतर्राज्यीय सीमा पर ऐसा स्थान विकसित किया जाना था, जिससे राजस्थान की ओर से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की सुविधा के लिए शहर की ओर न आना पड़ेगा।

प्रस्तावित परियोजना में होटल, गेस्ट हाउस, मल्टी लेवल पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड प्लाजा, अस्पताल, पुलिस चौकी और मनोरंजन केंद्र जैसी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। राजस्थान सीमा पर गांव गांठौली के समीप होगा विकसित इस केंद्र को टाउनशिप की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सभी आवश्यकताएं एक ही स्थान पर पूरी हो सकें। कार्यदायी संस्था के रूप में आवास विकास परिषद का चयन किया गया है।

आवास विकास परिषद कराएगा बहुउद्देश्यीय केंद्र का निर्माण कार्य खरीदी गई भूमि का काफी हिस्सा अभी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है, इसलिए एमवीडीए को इसका भू-उपयोग परिवर्तन कराना आवश्यक है। इसके लिए प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। भू-उपयोग परिवर्तन होते ही केंद्र का ले-आउट और नक्शा स्वीकृत कर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह बहुउद्देश्यीय केंद्र राजस्थान की ओर से ब्रज में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए पहला पड़ाव होगा।