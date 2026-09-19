मथुरा-वृंदावन प्राधिकरण की बड़ी सौगात: 117 हेक्टेयर में बनेगी छाता टाउनशिप, 93 नए गांव होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित छाता में टाउनशिप की योजना पर शुक्रवार को हरी झंडी मिल गई। प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में टाउनशिप के लेआउट को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। जल्द ही टाउनशिप का काम शुरू होगा। उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक टाउनशिप लांच हो जाएगी। बोर्ड ने प्राधिकरण की सीमा को विस्तार देते हुए 93 गांवों को शामिल करने के प्रस्ताव को सहमति दी। अब प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।

मथुरा और गोवर्धन तहसील के गांव आएंगे प्राधिकरण सीमा में मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में एमवीडीए बोर्ड की 110वीं बैठक शुक्रवार को वृंदावन स्थित गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी में हुई। 117 हेक्टेअर क्षेत्र में लैंडपूलिंग के तहत यह परियोजना विकसित हो रही है। सितंबर 2024 में आवासीय योजना की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वृंदावन की रुक्मिणी विहार आवासीय योजना के करीब 18 वर्ष बाद एमवीडीए की यह सबसे बड़ी आवासीय योजना है।

117 हेक्टेअर क्षेत्रफल में बनेगी टाउनशिप, इसी वर्ष के अंत तक हो सकती लांच टाउनशिप में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के साथ विभिन्न संस्थागत, सामुदायिक सुविधाओं का प्रविधान किया गया है। इसमें विद्यालय, महाविद्यालय, ग्रुप हाउसिंग, होटल, सुपर मार्केट, अस्पताल, ईडब्ल्यूएस भूखंड, आवास, शापिंग कांप्लेक्स सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थित होने के कारण इसकी बेहतर कनेक्टिविटी भी है। यह टाउनशिप कोकिलावन शनिधाम, बरसाना और नंदगांव जैसे प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों के निकट भी स्थित है।

मंडलायुक्त ने पुन परीक्षण के आदेश दिए उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन ने बैठक में प्राधिकरण क्षेत्र से जुड़े विकास संबंधी अन्य प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया गया। भू-उपयोग संबंधी अन्य प्रस्तावों पर मंडलायुक्त ने पुन परीक्षण के आदेश दिए। बोर्ड के नामित सदस्य भुवन भूषण कमल, डीएन गौतम, नवीन मित्तल, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, नगर आयुक्त ओजस्वी राज, प्राधिकरण सचिव आशीष कुमार सिंह, सह नियोजक स्मिता निगम्, अधिशासी अभियंता प्रशांत गौतम, अमरजीत , एटीपी शैलेशी मौजूद रहीं।