UP रोडवेज में परिचालक की सीधी भर्ती: परिवहन निगम में कंडक्टर की तैनाती में किया बड़ा बदलाव, आउटसोर्स खत्म

जागरण संवाददाता, आगरा। परिवहन निगम में परिचालकों की तैनाती में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब परिचालकों की भर्ती आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नहीं होगी। परिवहन निगम खुद सीधे परिचालकों को अनुबंध पर रखेगा। पहले चरण में आगरा क्षेत्र में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रोडवेज बसों में परिचालक का काम कर रहे लगभग 310 कर्मचारियों को नई व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

प्रथम चरण में आगरा के सभी 310 को मिलेगी तैनाती नई व्यवस्था लागू होने के बाद परिचालकों का सीधा अनुबंध परिवहन निगम से होगा। इसके लिए इच्छुक परिचालकों को सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण समेत निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद निगम स्तर से अनुबंध की कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था होने से परिचालकों में काफी खुशी है।