ताजमहल देखने से पहले ब्रिटिश पर्यटक पर बंदर का हमला, 15 दिन में चौथी घटना से बढ़ा आतंक

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल और उसके आसपास बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मंगलवार सुबह ताजमहल देखने से पूर्व एक ब्रिटिश पर्यटक को बंदर ने काट लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद पर्यटक को जिला अस्पताल भेजा गया। पिछले एक पखवाड़े में यह बंदरों द्वारा पर्यटकों को काटने का चौथा मामला है। इससे पहले 26 जुलाई को पूर्वी गेट पर दक्षिण कोरिया की पर्यटक किम मेह को भी बंदर ने काटा था। उन्हें एक घंटे तक एंबुलेंस नहीं मिली थी।

ब्रिटेन की पर्यटक सुजैन एन मंगलवार सुबह करीब सात बजे पुरानी मंडी से शाहजहां गार्डन होते हुए ताजमहल के पश्चिमी गेट की ओर आ रही थीं। इसी दौरान अचानक आए बंदर ने उनके दाएं हाथ में काट लिया। पर्यटक की चीख सुनकर गाइड ने बंदर को भगाया।