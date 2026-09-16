ताजमहल देखने से पहले ब्रिटिश पर्यटक पर बंदर का हमला, 15 दिन में चौथी घटना से बढ़ा आतंक
ताजमहल देखने से पहले एक ब्रिटिश पर्यटक को बंदर ने काट लिया, जिसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। यह ...और पढ़ें
HighLights
ब्रिटिश पर्यटक सुजैन एन को ताजमहल के पास बंदर ने काटा।
पिछले 15 दिनों में पर्यटकों पर बंदरों के हमले की यह चौथी घटना।
नगर निगम पर बंदरों के आतंक को रोकने में निष्क्रियता का आरोप।
जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल और उसके आसपास बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मंगलवार सुबह ताजमहल देखने से पूर्व एक ब्रिटिश पर्यटक को बंदर ने काट लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद पर्यटक को जिला अस्पताल भेजा गया। पिछले एक पखवाड़े में यह बंदरों द्वारा पर्यटकों को काटने का चौथा मामला है। इससे पहले 26 जुलाई को पूर्वी गेट पर दक्षिण कोरिया की पर्यटक किम मेह को भी बंदर ने काटा था। उन्हें एक घंटे तक एंबुलेंस नहीं मिली थी।
ब्रिटेन की पर्यटक सुजैन एन मंगलवार सुबह करीब सात बजे पुरानी मंडी से शाहजहां गार्डन होते हुए ताजमहल के पश्चिमी गेट की ओर आ रही थीं। इसी दौरान अचानक आए बंदर ने उनके दाएं हाथ में काट लिया। पर्यटक की चीख सुनकर गाइड ने बंदर को भगाया।
बंदर के काटने से पर्यटक घबरा गईं। गाइड उन्हें ताजमहल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया।
दो और तीन सितंबर को भी बंदरों ने पर्यटकों को काटा था, बढ़ रहा आतंक
ताजमहल पर बंदरों का आतंक हाल के दिनों में बढ़ गया है। इससे पहले दो सितंबर को दिल्ली से आईं विनीता गोयल और एक अन्य महिला पर्यटक को भी बंदर ने काटा था। तीन सितंबर को केरल से आए पर्यटक हसन को भी बंदर ने काट लिया। बंदरों को पकड़ने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन वह कोई कदम नहीं उठा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नगर निगम को बंदरों को पकड़ने के लिए पत्र भी भेजा था।
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अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ. स्मिथा एस. कुमार ने बताया कि ताजमहल के अंदर बंदर ने पर्यटक को नहीं काटा है। विभाग बंदरों को नहीं पकड़ सकता है। यह काम नगर निगम का है।
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