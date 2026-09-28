गोवा-महाराष्ट्र की चकाचौंध नहीं, मथुरा-वृंदावन में डेस्टिनेशन वेडिंग का बढ़ता क्रेज: वैदिक मंत्र और ब्रज संस्कृति में शादियां

जागरण संवाददाता, मथुरा। वृंदावन के एक प्रमुख होटल पर पिछले दिनों जब दो दर्जन लग्जरी गाड़ियां और टूरिस्ट बस एक साथ आकर रुकी तो ब्रज में पधारों गीत, पुष्प वर्षा और बांसुरी वादकों ने अभिवादन किया। अंदर पहुंचे तो तुलसी की माला और चंदन से अभिनंदन हुआ। कमरों तक पहुंचाने की व्यवस्था में लगे वेटर भी राधे-राधे करते हुए साथ ले जा रहे थे। कुछ विश्राम के बाद ब्रज के भोग लगे तो आयोजनों का सिलसिला आगे बढ़ा।

हल्दी, मेहंदी की धूम मची तो वान्या और तुषार वैदिक मंत्रों के बीच जीवन भर के लिए एक दूजे के हो गए। विदाई में सभी को माखन-मिश्री की पोटली और बांसुरी भेंट की गई।



ब्रज की रज से लगाव और प्रेम का संदेश देने वाले कान्हा के प्रति खिंचाव है कि युवा जोड़े, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र की चकाचौंध को छोड़ खिंचे चले आ रहे हैं। ब्रज थीम पर सजावट और म्यूर नृत्य के साथ महारास थीम पर संगीत संध्या सजाई जाती है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वैवाहिक गतिविधियां होती हैं।

भोजन में राधा रानी को भाने वाली अरबी का झोल, मिठाई में मशहूर पेड़ा भोजन में राधा रानी को भाने वाली अरबी का झोल तो मिठाई में देशभर में मशहूर पेड़ा दिया जाता है। माखन-मिश्री के भोग से बारातियों का स्वागत तो मुरली के धुन सभी को लुभा रही होती है। एक दूसरे का हाथ थामने के बाद जोड़े बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेकर नए जीवन की शुरुआत करते हैं।

वृंदावन में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तैयार किया प्रवेश द्वार। फोटो सौ. इवेंट प्लानर द्वारा वैदिक मंत्रों के बीच एक वर्ष में 500 से अधिक हो रही शादियां डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मथुरा-वृंदावन लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। वर्षभर में 500 से अधिक बाहर से आने वाले जोड़े यहां शादियां कर रहे हैं। इसमें पांच से 10 शादियां विदेशी मेहमानों की भी हो रही हैं। कोई तकनीक का मास्टर है तो कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सेवाएं दे रहे हैं। कुछ का अपना कारोबार है। इस सब के बीच दो दिन का समय निकाल अपने नए जीवन की सुनहरी शुरुआत के लिए ब्रज में आते हैं।

बढ़ रहा है शादियों का आंकड़ा वेडिंग प्लानर सतीश सिंह बताते हैं कि ब्रज में डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज तेजी से बढ़ा है। कुछ वर्ष पहले तक 100 शादियां पूरे वर्ष में होती थीं, लेकिन अब ये आंकड़ा पांच से छह गुणा तक हो गया है। वर्षभर तक का प्लान तय हो जाता है। सबसे ज्यादा क्रेज ये रहता है कि शादी के बाद बांके बिहारी जी का देहली पूजन करने का अवसर मिले। थीम में लोगों की मांग अनुसार संशोधन किया जाता है, लेकिन सभी को ब्रज की प्राचीनता, आध्यात्म और ब्रज का वैभव चाहिए होता है।

अब विदेशी भी आ रहे ईवेंट कोऑर्डिनेटर रमन बताते हैं कि देश ही नहीं विदेश से भी जोड़े वैवहिक बंधन में बंधने वृंदावन आ रहे हैं। वे यहां की संस्कृति, और आध्यात्मिक शांति को पसंद करते हैं। अधिक रीति रिवाज नहीं करते, लेकिन गोपी, ग्वाल की वेशभूषा में जयमाला जरूर करते हैं।

वृंदावन में डेस्टिनेशन वेडिंग स्थल पर बनाया गया सेल्फी प्वाइंट। फोटो सौ. इवेंट प्लानर द्वारा बांसुरी की धुन पर किया जाता है स्वागत ईवेंट कोआर्डिनेटर हेमंत बताते हैं कि ब्रज में शादियां करने आने वाले जोड़ों में वृद्धि हुई है। अब तो सहालग का कोई दिन खाली नहीं जाता है, बल्कि एक दिन में कई भी हो जाती हैं। महीनों पहले से पार्टियां थीम समझ कर अपनी मांग भी बता देती हैं। उनका स्पष्ट कहना होता है कि ब्रज का आनंद चाहिए। दोनों पक्ष का स्वागत बांसुरी की धुन पर होता है।