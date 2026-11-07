मथुरा के कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में आए: बोले सनातन की अलख जगा रहे, बयान को तूल ना दें

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। बागेश्वर पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान श्रीकृष्ण पर दिए गए टेढ़े-मेढ़े भगवान के बयान ने तीर्थनगरी में गर्माहट पैदा कर दी है। इंटरनेट मीडिया में चर्चाओं में आए इस बयान के बचाव में उतरे संतों ने धर्माचार्याें, कथावाचकों का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। बैठकों में सपा नेताओं पर कटाक्ष करते हुए शास्त्री के बयान का धर्माचार्य व संत पूरी तरह समर्थन में उतर आए हैं।

कथावाचकों ने की बैठक रमणरेती मार्ग स्थित होटल मुरलीवाला में शुक्रवार को आयोजित संत, धर्माचार्य व कथावाचकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कथावाचक डॉ. कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुरजी ने कहा बागेश्वर पीठाधीश्वर धाीरेंद्र शास्त्री इन दिनों देश में सनातन की अलख जगाए हुए हैं। उनको कमजोर करने के लिए उस भावनात्मक बयान को तूल दिया जा रहा है।