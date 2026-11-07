निराश्रित माताओं के जीवन में दीपोत्सव ने भरी खुशियां, दीपों की रोशनी से जगमगा उठा मथुरा का गोपीनाथ मंदिर

संवाद सूत्र, छटीकरा (मथुरा)। अपनों से दूर आश्रय सदनों में जीवन बिता रहीं निराश्रित माताओं के लिए दीपावली की खुशियां उस समय दोगुनी हो गईं, जब उनके हाथों में दीपदान के लिए दीपक आए। सप्तदेवालयों में शामिल ठा. गोपीनाथ मंदिर शुक्रवार को दीपों की रोशनी से जगमगा उठा।

यहां सुलभ इंटरनेशनल की ओर से आयोजित दीपोत्सव में माताओं ने दीपदान कर खुशियां बांटीं। लंबे समय से उपेक्षा और एकांत में जीवन बिता रहीं माताओं के चेहरों पर दीपों की चमक के साथ खुशी भी नजर आई। उपहार और मिठाई पाकर खिले माताओं के चेहरे वृंदावन के आश्रय सदनों में रह रही निराश्रित माताओं के जीवन में उत्सवों के रंग भरने की पहल सुलभ इंटरनेशनल ने वर्ष 2013 में शुरू की थी। संस्थापक डा. बिंदेश्वर पाठक ने इन माताओं के साथ होली, दीपावली सहित विभिन्न पर्व मनाने की परंपरा शुरू की। इसी क्रम में हर वर्ष दीपावली से पहले दीपोत्सव आयोजित किया जाता है।