अयोध्या-काशी और मथुरा को बम से उड़ाने की धमकी: कानपुर से बिकने वाली फर्जी ईमेल ID से जुड़े तार, जांच में जुटी ATS

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अयोध्या, काशी और मथुरा को बम धमाकों से दहलाने की धमकी भेजने के लिए कहीं कानपुर में तैयार की गई फर्जी ई-मेल आइडी का इस्तेमाल तो नहीं हुआ था? आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) इस आशंका के आधार पर पांच लाख फर्जी ई-मेल आइडी की खरीद-फरोख्त के नेटवर्क की पड़ताल कर रहा है।

कानपुर से गिरफ्तार अंकित शंखवार के लैपटाप में मिली ई-मेल आइडी और उनके पासवर्ड की जानकारी अब जांच के केंद्र में है। आशंका है कि इनमें से कुछ आइडी विदेश में बैठे खरीदारों तक पहुंची हों और उनका इस्तेमाल भारत में धमकी भरे संदेश भेजने के लिए किया गया हो।



एटीएस यह पता लगा रही है कि अंकित ने जिन लोगों को फर्जी ई-मेल आइडी बेची थीं, उन्होंने उनका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया। जांच में पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे लोगों को आइडी बेचे जाने के तथ्य सामने आए थे। इनके बदले क्रिप्टोकरेंसी से भुगतान किए जाने के साक्ष्य भी मिले थे। अब एजेंसी खरीदारों की पहचान, उनके डिजिटल संपर्क और ई-मेल खातों के इस्तेमाल का ब्योरा जुटा रही है।