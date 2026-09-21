छाता चीनी मिल आंदोलनकारियों पर आधी रात पुलिस की कार्रवाई, जबरन हटाया; 150 पर अमर्यादित टिप्पणी की FIR

जागरण संवाददाता, मथुरा। छाता चीनी मिल के आंदोलनकारियों को आधी रात पुलिस ने जबरन धरना्स्थल से हटा दिया। धरनास्थल से एक महिला द्वारा वाल्मीकि समाज पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में चार नामजद समेत डेढ़ सौ लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जबरन धरनास्थल से लोगों को हटाने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। कई गांवों में आंदोलनकारी गोपनीय बैठक कर रहे हैं।

धरने की अगुवाई कर रहे सेना के पूर्व सूबेदार ललित कर्मयोगी ने एक वीडियो जारी कर ग्रामीणों से फिर एकत्र होकर जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च करने और गिरफ्तारी देने का आह्वान किया है। इधर, पूरे घटनाक्रम पर पुलिस भी सतर्क हो गई है।

13 अगस्त से चल रहा था धरना छाता चीनी मिल को लेकर 13 अगस्त से धरना चल रहे थे। आगरा-दिल्ली हाईवे पर स्थित चीनी मिल के गेट पर धरना शुरू हुआ। सरकार ने बीते दिनों चीनी मिल में लगने वाले एथेनाल प्लांट को मंजूरी दे दी। इसके बाद भी धरना जारी था। आंदोलनकारियों ने घोषणा की कि जब तक चीनी मिल में काम नहीं शुरू हो जाता धरना जारी रहेगा।