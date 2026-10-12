खेतों में पराली जलाने से छुटकारा, मशीनों पर दो लाख तक अनुदान दे रही सरकार, जानें आवेदन का तरीका

जागरण संवाददाता, मथुरा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीप जिले में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी है, जो कि वायु की गुणवत्ता को खराब कर सकती है। स्थिति यह है कि 40 घटनाओं के साथ पराली जलाने के मामले में मथुरा प्रदेश में पहले स्थान पर है।

दूसरी ओर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र अनुदान पर लेने का अवसर मिला है। प्रदेश सरकार की योजना के तहत किसान सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, स्ट्रा बेलर और अन्य कृषि यंत्रों के लिए आनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया सात अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 20 अक्टूबर तक चलेगी।

परानी प्रबंधन गंभीर चुनौती जिले में पराली प्रबंधन की चुनौती गंभीर बनी हुई है। 10 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार जिले में सैटेलाइट से पराली जलाने की 40 घटनाएं दर्ज की गई है। धान की अगैती खेती और हार्वेस्टर से कटाई के कारण खेतों में फसल अवशेष रह जाते हैं। अगली फसल की बोआई की तैयारी में कुछ किसान इन्हें जला देते हैं।

यही कारण है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा घटनाएं मथुरा में हो रही हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए अब कृषि उपकरणों को अनुदान पर देने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

फसल अवशेष प्रबंधन योजना में सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, सुपर एसएमएस, स्ट्रा चापर, श्रेडर, मल्चर, जीरो टिल सीड ड्रिल, स्ट्रा बेलर और रेक जैसे उपकरण शामिल हैं। इनकी मदद से पराली को खेत में मिलाने, अवशेषों के छोटे टुकड़े करने, बिना पराली हटाए बोआई करने अथवा अवशेषों की गांठें बनाकर खेत से बाहर ले जाने में मदद मिलती है।