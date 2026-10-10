मैनपुरी में पराली जलाने पर अब सेटेलाइट से होगी निगरानी, किसानों पर लगेगा भारी जुर्माना

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। धान की कटाई शुरू होते ही खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था सक्रिय कर दी है। इस बार खेतों में फसल अवशेष जलाने वालों पर सेटेलाइट से नजर रखी जाएगी। जिले में करीब 52 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती हुई है।

कटाई के बाद निकलने वाले अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक करने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है। गांवों में लेखपालों और कृषि विभाग के कर्मचारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेटेलाइट से आग लगने की सूचना मिलने पर संबंधित खेत का स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा।