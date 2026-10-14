लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या, मथुरा में पैसों के लेनदेन को लेकर हुआ खूनी संघर्ष

जागरण संवाददाता, मथुरा। छाता क्षेत्र के गांव तरौली जनूबी में पैसों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 40 वर्षीय व्यक्ति सुल्तान की मृत्यु हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सुल्तान ने विक्रम को छह माह पहले नौ हजार रूपये उधार दिए थे। इसी लेनदेन को लेकर असहमति चल रही थी। मंगलवार शाम सात बजे इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। घटना में सुल्तान को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई।