किसी के झांसे में आएं... मथुरा डीएम सीपी सिंह को आखिर क्यों करनी पड़ी जनता से अपील?

जागरण संवाददाता, मथुरा। धर्मनगरी में साइबर जालसाजों के दुस्साहस के आगे पुलिस का खौफ दम तोड़ता नजर आ रहा है। जब जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी ही साइबर ठगों से सुरक्षित न हो, तो आम नागरिक की हिफाजत पर सवाल उठना लाजिमी है। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के पौने दो साल के कार्यकाल में यह पांचवीं बार हुआ है, जब उनकी तस्वीर व नाम का दुरुपयोग कर फर्जी इंटरनेट मीडिया अकाउंट तैयार किए गए हैं।

साइबर अपराधी पहले भी बना चुके हैं फर्जी फेसबुक खाता थाना सदर बाजार में पूर्व में दर्ज मुकदमे भी इन शातिर अपराधियों के हौसले पस्त नहीं कर सके। इस नई फर्जी आइडी के जरिए अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं। जालसाजों का पुराना और आजमाया हुआ पैंतरा साफ है। डीएम के चेहरे की आड़ में पहले विश्वास जीतना और फिर किसी तथाकथित मजबूरी या इमरजेंसी का हवाला देकर रुपयों की ठगी करना।