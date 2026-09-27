दिव्यांगों और बुजुर्गों को मुफ्त सफर, मथुरा के ई-रिक्शा चालक लोकेश की अनोखी पहल

जागरण संवाददाता, मथुरा। रोजी-रोटी के लिए ई-रिक्शा चलाने वाले एक चालक ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। सड़क पर दिखने वाले दिव्यांगों और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों से वह किराया नहीं लेता है। वह उन्हें पूरी तरह गंतव्य तक निश्शुल्क सफर कराते हैं। खास बात है कि उन्होंने अपने ई-रिक्शा पर पंफलेट भी लगवा रखे हैं, ताकि जरूरतमंद लोग इस सुविधा की जानकारी ले सकें। लोकेश की इस पहल से प्रेरित होकर दूसरे ई-रिक्शा चालक भी बदलाव की राह पर आगे बढ़ रहे

हाईवे थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी लोकेश ने अपने काम को सेवा से जोड़कर अलग पहचान बना रहे हैं। वह दिव्यांग और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों से किराया नहीं लेते है। उनका मानना है कि जिन लोगों को चलने-फिरने में परेशानी होती है या जो उम्रदराज हैं, उनके लिए थोड़ी मदद भी बड़ी राहत बन सकती है।