संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। कार्तिक के महीने का अंतिम दौर चल रहा है। देश दुनिया के लाखों श्रद्धाुल कार्तिक नियम सेवा करने को एक महीने से वृंदावन प्रवास पर हैं। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक की नियम सेवा पूरी होगी, तो देश के विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर यमुना स्नान, पंचकोसीय परिक्रमा मंदिरों के दर्शन व यमुना किनारे दीपदान के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर समेत सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंचेगी और शहर में यातायात व्यवस्था संभालना पुलिस व यातायात पुलिस के लिए चुनौती भरा साबित होगा।

कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले से ही शहर में भक्तों की भीड़ का दबाव बनेगा तो यमुना किनारे दीपकों से पूरा वातावरण प्रकाशमय नजर आएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर भीड़ नियंत्रण करना होगा प्रशासन के लिए चुनौती कार्तिक के अंतिम दिनों में अब देशभर के विभिन्न प्रांतों के लाखों श्रद्धालु वृंदावन में डेरा डालेंगे। कार्तिक नियम सेवा करने को पहले ही लगभग डेढ़ लाख देश विदेश के श्रद्धालुओं ने वृंदावन में डेरा डाला है, जो नियमित रूप से कार्तिक नियम सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा हजारों श्रद्धालु ब्रज चौरासीकोस परिक्रमा कर रहे हैं। इन श्रद्धालुओं की चौरासीकोस परिक्रमा भी कार्तिक पूर्णिमा पर पूरी होगी तो वृंदावन में भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों के दर्शन, पंचकोसीय परिक्रमा और यमुना किनारे दीपदान के लिए पहुंचेगी। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यातायात व्यवस्था को दुरस्त बनाए रखना है।

चार पहिया वाहनों ने लगाया जाम रविवार को ही शहर में चार पहिया वाहनों का भारी जाम हर सड़क पर देखने को मिला। पागल बाबा से बस स्टैंड तक पहुंचने में सिटी बसों को ही एक घंटे का समय लगा। जबकि शहर के अंदर मंदिर मार्ग हों या फिर व्यस्ततम बाजार में ई-रिक्शा, आटो और श्रद्धालुओं के चार पहिया वाहनों ने सुबह से शाम तक जाम के हालात बनाकर रखे।