सोने-चांदी के सिंहासन पर विराजे बांकेबिहारी: हरियाली तीज पर हरे वस्त्र किए धारण, लाखों भक्त करेंगे भव्य दर्शन

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। हरियाली तीज पर शनिवार को भोर के अंधेरे से ही ठाकुर बांकेबिहारी की नगरी भक्तों की भीड़ मंदिर की ओर बढ़ने लगी। सुबह पांच बजे से ही बांकेबिहारी मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई। जबकि मंदिर में हिंडोला को सजाया संवारा जा रहा था।

भक्तों की बढ़ती भीड़ को देख सेवायतों ने ठाकुर बांकेबिहारीजी जब बेशकीमती स्वर्ण-रजत हिंडोला में विराजमान करवाया और सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर मंदिर के पट खोल दिए। तय समय से पहले मंदिर के पट खुलने का लाभ श्रद्धालुओं को भी मिला और सहूलियत के साथ बड़े ही आनंद से आराध्य बांकेबिहारी को हिंडोले में निहारा।