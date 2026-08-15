कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति खत्म: आजम खान से चर्चा में आए, उन्हीं की कोर्ट में विवि का भाग्य

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति को लेकर फिर से अटकलों का बाजार गर्म है। इनकी सेवा विस्तार की अवधि शुक्रवार को पूरी हो गई। बीते साल उन्हें एक साल का सेवा विस्तार मिला था, जिसकी अंतिम तिथि 14 अगस्त की थी। ऐसे में नए आदेश का सभी को इंतजार है। कमिश्नर अवकाश पर चले गए हैं।

छह मार्च 2021 को मुरादाबाद मंडल के 44वें कमिश्नर के रूप में संभाला था कार्यभार आंजनेय कुमार सिंह 2005 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस अफसर हैं। पांच साल की प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश आए कमिश्नर का बतौर रामपुर डीएम रहते साल 2020 में पहली बार एक साल का विस्तार मिला। फिर वह छह मार्च 2021 को मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर बने। साल 2021 में दूसरी बार एक साल के लिए फिर उनका कार्यकाल बढ़ा। 2022 में तीसरी व 2023 में चौथी बार कार्यकाल बढ़ा। साल 2024 में छह-छह माह के लिए दो बार कार्यकाल बढ़ा। लगातार छह साल सेवा विस्तार के बाद बीते साल 2025 जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ। सातवीं बार 14 अगस्त तक के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा, जो प्रशासनिक नियमों में दुर्लभ मिसाल बना।