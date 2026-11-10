गोर्वधन परिक्रमा- हजारों विदेशी भक्तों ने उठाई अन्नकूट की छबरिया, 21 KM के रास्ते में लेट-लेटकर लग रही परिक्रमा: PHOTOS

रसिक शर्मा, गोवर्धन (मथुरा)। द्वापरयुग की परंपरा मंगलवार को एक बार फिर गोवर्धन की तलहटी में जीवंत हो उठी। भारतीयों के साथ, भारतीय परिधानों में सजे विदेशी श्रद्धालु सिर पर अन्नकूट प्रसाद की छबरिया रखकर गिरिराजजी की पूजा-अर्चना करने पहुंचे तो गोवर्धन में मिनी विश्व का नजारा दिखाई दिया। अलग अलग देशों और संस्कृतियों से आए श्रद्धालु भारतीय संस्कृति में रंगे नजर आए।

कोई सिर पर छबरिया लेकर सात कोस के स्वामी का गुणगान कर रहा था तो कोई भजनों की धुन पर झूमते हुए गिरिराजजी की परिक्रमा लगा रहा था। मानो समूचा विश्व गिरिराज महाराज की भक्ति के रंग में सराबोर हो गया हो।

गिरिराजजी की भक्ति में रंगा गोवर्धन बना मिनी विश्व मान्यता है कि द्वापरयुग में इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का भोग लगाया था। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मंगलवार को गोवर्धन पूजा महोत्सव में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर होते ही गिरिराजजी की शिलाओं पर दूध की धार से अभिषेक शुरू हुआ, जो देर शाम तक अनवरत चलता रहा।

21 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग में गिरिराज महाराज के जयकारे गूंजते रहे। भक्तों ने सिर पर छबरिया रखकर अन्नकूट प्रसाद समर्पित किया। मुकुट मुखारविंद मंदिर के सेवायत परिवार की महिलाएं भी सिर पर छबरिया रखकर गोवर्धन पूजन के लिए पहुंचीं।

गोवर्धन पूजा महोत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब, सात कोस में गूंजे जयकारे गोवर्धन पूजा के उल्लास में पूरा ब्रजमंडल अपने आराध्य का यशोगान करता नजर आया। परिक्रमा मार्ग पर तिल रखने तक की जगह नहीं बची। श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए सात कोस की परिक्रमा में लीन रहे। राधाकुंड मार्ग स्थित गौड़ीय मठ से भी बड़ी संख्या में भक्त छबरिया लेकर गिरिराजजी को अन्नकूट भोग लगाने पहुंचे। राधाकुंड परिक्रमा मार्ग में दूध सहित विभिन्न पदार्थों से गिरिराजजी का पंचामृत अभिषेक कर अन्नकूट प्रसाद समर्पित किया गया।